Невьянск, Свердловская область, 21 марта, 2022, 20:09 — ИА Регнум. В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Серов временно ограничили движение грузового транспорта. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

kristamonique Снегопад

Причиной стал снегопад. Из-за него в районе 315-го километра магистрали наблюдается крайне неблагоприятная дорожная ситуация — значительное затруднение движения. В связи с этим движение большегрузов ограничили на участке от Невьянска до Верхнепышминского района.

Наряды ГИБДД продолжают патрулировать трассы. Участники дорожного движения, которые попали в трудную ситуацию на дороге, имеют возможность круглосуточно обратиться за помощью как в подразделения Госавтоинспекции, так и по телефону 112. Сотрудники ГИБДД готовы помочь гражданам и ориентированы на это.