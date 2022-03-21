Москва, , 20:07 — REGNUM Нота протеста вручена американскому послу в России Джону Салливану в связи с недавним скандальным заявлением президента США Джо Байдена о российском руководстве, сообщили 21 марта в пресс-службе МИД РФ.

Холодная война. Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Салливан 21 марта был вызван в МИД России и получил ноту протеста «в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России».

Американскому послу заявили, что Байден допустил недостойное государственного деятеля столь высокого ранга высказывание. Такими действиями Белый дом ставит отношение с Россией на грань разрыва.

Напомним, Байден 16 марта утвердительно ответил на вопрос журналистов, считает ли он президента России военным преступником. Несмотря на то, что он ответил со второй попытки, слова «считаю, что он военный преступник», попали на видео.

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