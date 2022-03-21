Ростов-на-Дону, , 20:03 — REGNUM В Ростовской области состоится суд над застройщиком, обвиняемым в хищении у дольщиков более 254 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 21 марта.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Следователи полагают, что гендиректор компании «Южные строительные технологии» в период с 2014 года по 2018 год, не имея намерения строить дома в Азове, заключил не менее 60 договоров долевого участия в строительстве. От граждан застройщик получил более 254 млн рублей. Сбережениями людей фигурант уголовного дела о мошенничестве распорядился по своему усмотрению.

На время следствия глава компании был заключён под стражу. Второй соучастник преступления — заместитель генерального директора организации — находится в розыске. Ему предъявлено обвинение заочно.

Жертвам строительной пирамиды публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» возмещено более 135 млн рублей.

Материалы уголовного дела переданы в суд.