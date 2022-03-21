Мадрид, , 20:03 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» не планирует отправлять в отставку итальянского главного тренера Карло Анчелотти, если клуб не сможет выиграть в текущем сезоне Лиги Чемпионов УЕФА или чемпионат Испании.

Карло Анчелотти Светлана Бекетова

Ранее сообщалось, что Анчелотти может быть отправлен в отставку из-за поражения «Реала» от «Барселоны» со счетом 0:4 в матче 29-го тура Примеры. На данный момент «сливочные» с двадцатью победами, тремя поражениями и 66-ю набранными очками занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В четвертьфинале Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 «Реал» встретится с лондонским «Челси». Первый матч состоится 6 апреля, ответная встреча запланирована на 12 апреля.