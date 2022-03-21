Москва, , 21:27 — REGNUM Российский исполнитель Филипп Киркоров выступил со словами поддержки в адрес оперной певицы Анны Нетребко. Соответствующую информацию передаёт «Культуромания» 21 марта.

Анна Нетребко Manfred Werner

«Мало того, что она хорошая, она — красавица, она — талант, она — номер один, прима оперной сцены в мире» — заявил Киркоров. Примечательно, что подобное высказывание музыкант сделал в эфире телевизионного шоу «Маска».

Ранее различные театры Европы отказались сотрудничать с Анной Нетребко из-за её отношения к проведению спецоперации на территории Украины. Позднее представитель певицы рассказал о том, что она взяла паузу в выступлениях.

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