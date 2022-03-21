Турин, Италия, , 19:57 — REGNUM 22-летний атакующий полузащитник «Ромы» и сборной Италии по футболу Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

Логотип Ювентуса

Как сообщает издание Football Italia со ссылкой на TuttoMercatoWeb, руководство «Ювентуса» уже встречалось с представителями Дзаньоло. «Старая синьора» видит в итальянском нападающему замену Пауло Дибале, который покинет туринский клуб летом 2022 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне Николо Дзаньоло принял участие в 33-х матчах за «волков» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Текущее соглашение футболиста с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает итальянского нападающего в 33 миллиона евро.