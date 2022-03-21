Москва, , 19:56 — REGNUM Мира с Украиной невозможно достичь без проведения денацификации этой страны, а против российской спецоперации на Украине выступает состоятельная прослойка, тесно связанная с Западом, считает большинство участников соцопроса, проведенного интернет-сервисом V-Project.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы исследования опросили 13,9 тысяч человек. Все респонденты совершеннолетние и проживают на территории России. В центре опроса была тема Украины и российской спецоперации.

Результаты были следующими:

Более 71% утвердительно ответили на вопрос «Вы согласны с тем, что в настоящее время Россия завершает восьмилетнюю войну, которую вели на Украине националисты для уничтожения мирного населения Донбасса?». Около 17% заявили, что они скорее не согласны с таким утверждением.

На вопрос «Вы согласны с тем, что мира с Украиной нельзя достигнуть без денацификации украинской власти?», утвердительно ответили почти 70% и только 13% уверены в обратном.

Кроме того, более 67% респондентов согласились с утверждением о том, что «против спецоперации на Украине преимущественно выступает прослойка наиболее состоятельных лиц, имеющих тесные связи в странах Запада», а не согласились с ним 16%.

В сфере информационной войны результаты опроса стали следующими:

На вопрос: «Вы доверяете информации официальных российских медиаресурсов о российской спецоперации на Украине?» 31% из респондентов скорее доверяет официальным СМИ и 32% безусловно верят корректным источникам информации.

Безусловно не доверяют официальным медиаресурсам 12% опрошенных.

Отмечено, что 22% участников опроса заявили, что просматривают статьи и новости, где поддерживается деятельность Зеленского и нацистский режим на Украине.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную спецоперацию по денацификации Украины.

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