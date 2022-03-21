Москва, 21 марта, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Звезда фильма «Курьер» Анастасия Немоляева попросила помощи у своих поклонников в поиске специалиста для избавления от алкогольной зависимости. Об этом 21 марта пишет Starhit.

Цитата из х/ф «Курьер». Реж. Карен Шахназаров. 1986 Дунаевский Федор и Немоляева Анастасия

По словам актрисы, она хочет решить свои проблемы с алкоголем. «Друзья, дайте мне контакты хорошего нарколога. Больше нет сил… Я не могу рисовать, творить… Не пить больше не могу. Я художник, и я умираю», — рассказала Немоляева.

Позже актриса поблагодарила неравнодушных людей за их помощь. «Всю ночь мне писали в личку слова поддержки, теперь у меня есть крутейший список психологов, психиатров, наркологов… Я взяла себя в руки. Буду правильно питаться и заниматься спортом, пить только безалкогольное», — говорит она.

ИА REGNUM напоминает, что Анастасия Немоляева стала известна благодаря фильму «Курьер» Карена Шахназарова. Она сыграла дочь профессора Катю Кузнецову, которая подружилась с главным героем Иваном (Дунаевский Фёдор).