Чертковский район, Ростовская область, 21 марта, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В ДТП с бензовозом на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погиб человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 21 марта.

Jonathan Rashad Горящий грузовик

По информации ведомства, в кабине сгоревшего бензовоза обнаружены обгоревшие фрагменты тела. Предположительно, водитель спецтехники сгорел заживо.

В настоящее время движение по трассе в северном направлении восстановлено, перекрыто движение в южном направлении. Работы по ликвидации последствий ДТП продолжаются.

ИА REGNUM сообщало, что в результате столкновения загорелись бензовоз и грузовой автомобиль Volvo на площади 25 кв. метров. На месте работают более 20 человек и восемь единиц техники.