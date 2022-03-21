Тирасполь, , 20:11 — REGNUM В Приднестровье спокойно реагируют на проведение спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом 21 марта заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

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«В Приднестровье достаточно спокойная ситуация. Напряжение в обществе, конечно, присутствует. Неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне угнетающе действует на людей», — заявил эксперт.

Тем не менее, все приднестровцы заинтересованы в поддержании стабильности, отметил политолог.

«На это направлены усилия органов государственной власти, многих общественных организаций, а также работа местных средств массовой информации», — заключил Шорников.

Напомним, что 24 февраля ВС РФ начали реализацию специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. На 21 марта на южном направлении ВС РФ продвинулись до Николаевской области.