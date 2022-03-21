Лондон, , 19:44 — REGNUM Как сообщает издание The Athletic, руководство лондонского «Арсенала» планирует предложить 20-летнему фланговому атакующему полузащитнику сборной Англии Букайо Сака новый контракт на улучшенных условиях.

ФК «Арсенал»

Текущее соглашение Сака с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского футболиста в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Букайо Сака принял участие в 28-ми матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В составе сборной Англии Сака записал на свой счет 4 (3+1) очка по системе гол+пас в пяти играх отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.