Лос-Анджелес, США, , 19:48 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс работает над созданием новой музыки. Об этом 21 марта пишет The Sun, ссылаясь на свой источник.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

Как отмечает СМИ, команда Спирс начала приглашать нескольких её бывших сотрудников для работы над новыми песнями. «Бритни не заставляет себя выпустить альбом прямо сейчас или что-то в этом роде, но её команда исследует перспективы новой музыки. С несколькими людьми, с которыми ей комфортно работать, связались и спросили, не хотели бы они снова поработать над музыкой с Бритни. И все, кажется, очень заинтересованы в этом», — рассказывает инсайдер.

Ранее Бритни Спирс заключила сделку с издательским домом Simon & Schuste о написании книги со своими воспоминаниями. За неё артистка должна получить порядка $15 млн.

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