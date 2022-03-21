Бритни Спирс готовится к выпуску новых песен
Лос-Анджелес, США, 21 марта, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс работает над созданием новой музыки. Об этом 21 марта пишет The Sun, ссылаясь на свой источник.
Как отмечает СМИ, команда Спирс начала приглашать нескольких её бывших сотрудников для работы над новыми песнями. «Бритни не заставляет себя выпустить альбом прямо сейчас или что-то в этом роде, но её команда исследует перспективы новой музыки. С несколькими людьми, с которыми ей комфортно работать, связались и спросили, не хотели бы они снова поработать над музыкой с Бритни. И все, кажется, очень заинтересованы в этом», — рассказывает инсайдер.
Ранее Бритни Спирс заключила сделку с издательским домом Simon & Schuste о написании книги со своими воспоминаниями. За неё артистка должна получить порядка $15 млн.