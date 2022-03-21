Казань, 21 марта, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, итальянский футбольный клуб «Наполи» планирует подписать 21-летнего флангового нападающего казанского «Рубина» и сборной Грузии по футболу Хвичу Кварацхелию.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

По информации источника, неаполитанский клуб рассматривает Кварацхелию в качестве замены Лоренцо Инсинье, который ближайшим летом перейдет в «Торонто» из МЛС.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В составе сборной Грузии на счету Хвичи четыре гола в шести матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Текущее соглашение Кварацхелии с «Рубином» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает грузинского нападающего в 16 миллионов евро.