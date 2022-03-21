Москва, , 19:35 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на торгах в понедельник, 21 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 104 рубля, что на 82 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 114,63 рубля, опустившись на 16 копеек.

Напомним, за минувшую неделю курс доллара на Московской бирже упал на 8,25%, курс евро — на 5,15%.

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