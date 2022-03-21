Москва, 21 марта, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на торгах в понедельник, 21 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 104 рубля, что на 82 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 114,63 рубля, опустившись на 16 копеек.

Напомним, за минувшую неделю курс доллара на Московской бирже упал на 8,25%, курс евро — на 5,15%.