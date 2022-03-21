Тамбов, , 19:35 — REGNUM Правительство России выделит Тамбовской области свыше 200 млн рублей на поддержку рынка труда. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте федерального правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Между регионами распределено более 39 млрд рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкционного давления. Федеральные средства выделяются из резервного фонда правительства.

Согласно распоряжению Михаила Мишустина, Тамбовская область на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда получит из федерального бюджета 155,5 млн рублей. Помимо этого, почти 48 млн рублей направят на реализацию региональной программы по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Выделяемые средства пойдут на создание в регионах временных рабочих мест для людей, находящихся под риском увольнения. Также средства предусмотрены на организацию оплачиваемых общественных работ для граждан, желающих трудоустроиться и зарегистрированных на бирже труда. Отдельно предусмотрены средства на реализацию региональных программ.

Дополнительные деньги выделяют на профессиональное обучение и дополнительное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. По расчётам, благодаря переобучению не менее 100 тыс. жителей России получат востребованные навыки, около 75 тыс. смогут открыть своё дело или стать самозанятыми.

«Полученные федеральные средства помогут нам поддержать рынок труда в условиях внешних санкций. Помимо федеральных средств, мы намерены оказывать всяческую поддержку на региональном уровне для сохранения рабочих мест», — отметил руководитель Тамбовской области Максим Егоров.