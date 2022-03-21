Москва, 21 марта 2022, 19:41 — REGNUM В подборке книг издательства БОМБОРАтерапевтические сказки для взрослых, простые ритуалы для домашнего счастья и теплые истории с хорошим концом от людей со всего света.

Книги
Книги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Обыкновенное чудо. Истории, которые исцеляют», Анна Кирьянова

Мир бывает непонятным, чужим, жестоким, и каждый хоть иногда, но чувствует себя потерянным, напуганным, ненужным. Мудрые, терапевтические рассказы психолога с тридцатилетним опытом Анны Кирьяновой поддержат в трудную минуту, вернут давно потерянную веру в чудеса и напомнят: волшебство можно творить самому: заботиться о близких, делать добрые дела, строить планы и шаг за шагом продвигаться к своей мечте.

«Обыкновенное чудо. Истории, которые исцеляют», Анна Кирьянова
«Обыкновенное чудо. Истории, которые исцеляют», Анна Кирьянова
© Издательство БОМБОРА

«Уютные люди. Истории, от которых на душе тепло», Анна Кирьянова

Справиться с тревогой. Построить свой собственный милый, уютный и теплый мир. Окружить себя добрыми и родными людьми, которые помогут пережить любые невзгоды и сохранить любовь в сердце. Добрые рассказы Анны Кирьяновой из сборника «Уютные люди» согреют душу, как согревает чашка горячего чая зимним вечером, помогут забыть о проблемах и подарят надежду на счастье.

«Уютные люди. Истории, от которых на душе тепло», Анна Кирьянова
«Уютные люди. Истории, от которых на душе тепло», Анна Кирьянова
© Издательство БОМБОРА

«Южные помидоры. Рассказы о доме с синей дверью и черешневом компоте», Олеся Куприн

Кулинарные бестселлеры Олеси Куприн всегда отличались от других сборников рецептов удивительными историями-подводками. В книге «Южные помидоры» рецепты тоже есть, но все же на первый план вышли теплые рассказы о юге, бабушке, друзьях и котах. Картинки детства, застывшие на полях: обкусанная по дороге домой буханка хлеба, «деньги» из листиков сирени и теплые родные руки — возвращают во времена, когда мы чувствовали себя самыми счастливыми на свете. Как приятно погрузиться в теплые истории! А потом приготовить вкусное и подарить свою любовь близким.

«Южные помидоры. Рассказы о доме с синей дверью и черешневом компоте», Олеся Куприн
«Южные помидоры. Рассказы о доме с синей дверью и черешневом компоте», Олеся Куприн
© Издательство БОМБОРА

«Воздушные ванны. Истории, от которых дышится легко», Анна Кирьянова

Еще один сборник пронзительных эссе российского психолога Анны Кирьяновой. Здесь каждая история учит быть сильными, мудрыми и дарит поддержку, когда она так нужна. Кирьянова пишет о жизни по совести, о поиске второй половины, о надежде, свободе и силе характера. Кажется, у нее есть история на все случаи жизни, — из тех, что помогают собраться и не опускать руки. Как воздушно-солнечные ванны, рассказы наполнят энергией и напомнят: любые невзгоды по плечу, если сохранять веру в себя, в любовь, в добро и красоту.

«Воздушные ванны. Истории, от которых дышится легко», Анна Кирьянова
«Воздушные ванны. Истории, от которых дышится легко», Анна Кирьянова
© Издательство БОМБОРА

«Куриный бульон для души. Все будет хорошо! 101 история со счастливым концом», Джек Кэнфилд, Марк Хансен, Эми Ньюмарк

Мэтт и подумать не мог, что потеря работы станет мега-удачей. Оказалось, что для лучшего в жизни отпуска Шейле нужно было потерять паспорт и деньги. Трудно грустить, катаясь на велосипеде. Эти и другие девяносто восемь воодушевляющий историй — в книге «Куриный бульон для души». От них сложно оторваться: как настоящий куриный бульон, они питают, придают сил, укрепляют дух и веру в то, что все идет по плану. Все будет хорошо.

«Куриный бульон для души. Все будет хорошо! 101 история со счастливым концом», Джек Кэнфилд, Марк Хансен, Эми Ньюмарк
«Куриный бульон для души. Все будет хорошо! 101 история со счастливым концом», Джек Кэнфилд, Марк Хансен, Эми Ньюмарк
© Издательство БОМБОРА

«Ведерко мороженого и другие истории о подлинном счастье», Анна Кирьянова

Притормозить, заземлиться и погрузиться в себя: истории Анны Кирьяновой из сборника «Ведерко мороженного» — как заплатки на длинном, местами потертом и чуть обветшавшем полотне жизни каждого из нас. Среди них обязательно будут те, которые найдут отклик в душе и помогут преодолеть любые трудности. Каждая заметка — мудрый житейский совет, ненавязчивая подсказка, несколько добрых слов в адрес тех, кому они так необходимы. Они обязательно поднимут настроение, — как ведерко любимого мороженого в день, когда все валится из рук.

«Ведерко мороженого и другие истории о подлинном счастье», Анна Кирьянова
«Ведерко мороженого и другие истории о подлинном счастье», Анна Кирьянова
© Издательство БОМБОРА

«Счастлива дома. Семья, близость, гармония», Гретхен Рубин

Бездельничать в промежутках между делами. Любить и принимать себя. Устраивать «приключения по средам». Говорить «нет» энергетическим вампирам. Делать прямо сегодня то, что важно и хочется. Вот несколько рецептов счастья Гретхен Рубин — писательницы, жены и мамы двоих детей. В своей книге она собрала мудрые советы и простые ритуалы, которые сделают семейную жизнь гораздо приятнее и ощутимо проще, помогут полюбить свой дом и находить счастье в мелочах.

«Счастлива дома. Семья, близость, гармония», Гретхен Рубин
«Счастлива дома. Семья, близость, гармония», Гретхен Рубин
© Издательство БОМБОРА

«Одна девочка тропу искала. Целебные сказки», Анна Фенина

Как воздушный поцелуй и капли грибного дождя, сказки об одной девочке невесомы и полны света. Неудивительно: их автор Анна Фенина живет на опушке леса. Говорят, что сказки она печатает на старой пишущей машинке, доставшейся от дедушки-писателя. В ее доме частенько живут дикие птицы, попавшие в беду. Целебные сказки, точные метафоры, обращение к маленькой девочке, которая плачет и смеется в каждой из нас, действуют мягко и точно. А иллюстрации Ольги Кругловой придают книге уют и тепло, идеальные для дней, когда хочется свернуться клубочком и забыть о проблемах.

«Одна девочка тропу искала. Целебные сказки», Анна Фенина
«Одна девочка тропу искала. Целебные сказки», Анна Фенина
© Издательство БОМБОРА