Москва, 21 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В подборке книг издательства БОМБОРА — терапевтические сказки для взрослых, простые ритуалы для домашнего счастья и теплые истории с хорошим концом от людей со всего света.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги

«Обыкновенное чудо. Истории, которые исцеляют», Анна Кирьянова

Мир бывает непонятным, чужим, жестоким, и каждый хоть иногда, но чувствует себя потерянным, напуганным, ненужным. Мудрые, терапевтические рассказы психолога с тридцатилетним опытом Анны Кирьяновой поддержат в трудную минуту, вернут давно потерянную веру в чудеса и напомнят: волшебство можно творить самому: заботиться о близких, делать добрые дела, строить планы и шаг за шагом продвигаться к своей мечте.

Издательство БОМБОРА «Обыкновенное чудо. Истории, которые исцеляют», Анна Кирьянова

«Уютные люди. Истории, от которых на душе тепло», Анна Кирьянова

Справиться с тревогой. Построить свой собственный милый, уютный и теплый мир. Окружить себя добрыми и родными людьми, которые помогут пережить любые невзгоды и сохранить любовь в сердце. Добрые рассказы Анны Кирьяновой из сборника «Уютные люди» согреют душу, как согревает чашка горячего чая зимним вечером, помогут забыть о проблемах и подарят надежду на счастье.

Издательство БОМБОРА «Уютные люди. Истории, от которых на душе тепло», Анна Кирьянова

«Южные помидоры. Рассказы о доме с синей дверью и черешневом компоте», Олеся Куприн

Кулинарные бестселлеры Олеси Куприн всегда отличались от других сборников рецептов удивительными историями-подводками. В книге «Южные помидоры» рецепты тоже есть, но все же на первый план вышли теплые рассказы о юге, бабушке, друзьях и котах. Картинки детства, застывшие на полях: обкусанная по дороге домой буханка хлеба, «деньги» из листиков сирени и теплые родные руки — возвращают во времена, когда мы чувствовали себя самыми счастливыми на свете. Как приятно погрузиться в теплые истории! А потом приготовить вкусное и подарить свою любовь близким.

Издательство БОМБОРА «Южные помидоры. Рассказы о доме с синей дверью и черешневом компоте», Олеся Куприн

«Воздушные ванны. Истории, от которых дышится легко», Анна Кирьянова

Еще один сборник пронзительных эссе российского психолога Анны Кирьяновой. Здесь каждая история учит быть сильными, мудрыми и дарит поддержку, когда она так нужна. Кирьянова пишет о жизни по совести, о поиске второй половины, о надежде, свободе и силе характера. Кажется, у нее есть история на все случаи жизни, — из тех, что помогают собраться и не опускать руки. Как воздушно-солнечные ванны, рассказы наполнят энергией и напомнят: любые невзгоды по плечу, если сохранять веру в себя, в любовь, в добро и красоту.

Издательство БОМБОРА «Воздушные ванны. Истории, от которых дышится легко», Анна Кирьянова

«Куриный бульон для души. Все будет хорошо! 101 история со счастливым концом», Джек Кэнфилд, Марк Хансен, Эми Ньюмарк

Мэтт и подумать не мог, что потеря работы станет мега-удачей. Оказалось, что для лучшего в жизни отпуска Шейле нужно было потерять паспорт и деньги. Трудно грустить, катаясь на велосипеде. Эти и другие девяносто восемь воодушевляющий историй — в книге «Куриный бульон для души». От них сложно оторваться: как настоящий куриный бульон, они питают, придают сил, укрепляют дух и веру в то, что все идет по плану. Все будет хорошо.

Издательство БОМБОРА «Куриный бульон для души. Все будет хорошо! 101 история со счастливым концом», Джек Кэнфилд, Марк Хансен, Эми Ньюмарк

«Ведерко мороженого и другие истории о подлинном счастье», Анна Кирьянова

Притормозить, заземлиться и погрузиться в себя: истории Анны Кирьяновой из сборника «Ведерко мороженного» — как заплатки на длинном, местами потертом и чуть обветшавшем полотне жизни каждого из нас. Среди них обязательно будут те, которые найдут отклик в душе и помогут преодолеть любые трудности. Каждая заметка — мудрый житейский совет, ненавязчивая подсказка, несколько добрых слов в адрес тех, кому они так необходимы. Они обязательно поднимут настроение, — как ведерко любимого мороженого в день, когда все валится из рук.

Издательство БОМБОРА «Ведерко мороженого и другие истории о подлинном счастье», Анна Кирьянова

«Счастлива дома. Семья, близость, гармония», Гретхен Рубин

Бездельничать в промежутках между делами. Любить и принимать себя. Устраивать «приключения по средам». Говорить «нет» энергетическим вампирам. Делать прямо сегодня то, что важно и хочется. Вот несколько рецептов счастья Гретхен Рубин — писательницы, жены и мамы двоих детей. В своей книге она собрала мудрые советы и простые ритуалы, которые сделают семейную жизнь гораздо приятнее и ощутимо проще, помогут полюбить свой дом и находить счастье в мелочах.

Издательство БОМБОРА «Счастлива дома. Семья, близость, гармония», Гретхен Рубин

«Одна девочка тропу искала. Целебные сказки», Анна Фенина

Как воздушный поцелуй и капли грибного дождя, сказки об одной девочке невесомы и полны света. Неудивительно: их автор Анна Фенина живет на опушке леса. Говорят, что сказки она печатает на старой пишущей машинке, доставшейся от дедушки-писателя. В ее доме частенько живут дикие птицы, попавшие в беду. Целебные сказки, точные метафоры, обращение к маленькой девочке, которая плачет и смеется в каждой из нас, действуют мягко и точно. А иллюстрации Ольги Кругловой придают книге уют и тепло, идеальные для дней, когда хочется свернуться клубочком и забыть о проблемах.