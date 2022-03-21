Рига, 21 марта, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Актриса и соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова будет играть в Новом Рижском театре. Об этом 21 марта пишет Latvijas Zinas.

Цитата из т/ф «Одесский пароход». Реж. Сергей Урсуляк. 2019. Россия Чулпан Хаматова

По данным издания, главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис пригласил Чулпан Хаматову к себе в труппу. «Я пригласил её присоединиться к актёрской труппе Нового Рижского театра и стать членом нашего коллектива. Она будет работать и играть у нас, cначала на своём родном языке», — рассказал Херманис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чулпан Хаматова с семьёй выехала из России. Она обосновалась в Латвии, где у неё есть недвижимость.