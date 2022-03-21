Москва, 21 марта, 2022, 19:25 — ИА Регнум. 32-летний фланговый атакующий защитник московского «Локомотива» и сборной Польши по футболу Мацей Рыбус сдал положительный тест на COVID-19. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба «железнодорожников».

Светлана Бекетова Мацей Рыбус

«Клуб получил информацию о положительном ПЦР-тесте Рыбуса, который был сдан 20 марта. Сегодня вечером игрок пройдет повторное тестирование. Что касается других игроков и сотрудников клуба, все они проходят тестирование на регулярной основе, положительных тестов на данный момент не выявлено», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

В текущем сезоне Мацей Рыбус принял участие в двадцати матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых записал на свой счет две голевые передачи и получил семь желтых карточек.