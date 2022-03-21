Москва, , 19:32 — REGNUM Аналогичные меры вслед за несколькими западными банками в пятницу ввел OTП. Он больше не финансирует свой банк в России, постепенно сокращает там свой портфель корпоративных кредитов и изучает возможность потенциального выхода.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом он продолжает работать на Украине. Если принять во внимание балансовую стоимость российского капитала и финансирование материнского банка, значение 74 плюс 52, т. е. 126 миллиардов форинтов, 450 форинтов на акцию, застряло. Если мы посмотрим на потенциальную прибыль производства, то она уже превышает 1000 форинтов, так как речь идет о 8% чистой прибыли.

В противном случае рынок зафиксировал гораздо большие потери в последние недели, поэтому неудивительно, что новости вызвали лишь временное давление со стороны продавцов на цену акций, которая уже находится в фазе коррекции. На самом деле происходит то, чего инвесторы ожидали с самого начала. В любом случае коррекция не закончена. Курс поднялся до 20-дневной скользящей средней и теперь колеблется, а индикаторы MACD с разными внутридневными периодами хорошо консолидируются.

Грубо говоря, здесь не на что смотреть. Этот процесс может закончиться в ближайшее время, и тогда, если события на Украине или российские санкции не сильно разозлят, курс должен продолжить рост в сторону целевой зоны (форма с двойным дном), которая вырисовывается из технической картины.