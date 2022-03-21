Москва, 21 марта 2022, 19:32 — REGNUM Аналогичные меры вслед за несколькими западными банками в пятницу ввел OTП. Он больше не финансирует свой банк в России, постепенно сокращает там свой портфель корпоративных кредитов и изучает возможность потенциального выхода.
При этом он продолжает работать на Украине. Если принять во внимание балансовую стоимость российского капитала и финансирование материнского банка, значение 74 плюс 52,
В противном случае рынок зафиксировал гораздо большие потери в последние недели, поэтому неудивительно, что новости вызвали лишь временное давление со стороны продавцов на цену акций, которая уже находится в фазе коррекции. На самом деле происходит то, чего инвесторы ожидали с самого начала. В любом случае коррекция не закончена. Курс поднялся до 20-дневной скользящей средней и теперь колеблется, а индикаторы MACD с разными внутридневными периодами хорошо консолидируются.
Грубо говоря, здесь не на что смотреть. Этот процесс может закончиться в ближайшее время, и тогда, если события на Украине или российские санкции не сильно разозлят, курс должен продолжить рост в сторону целевой зоны (форма с двойным дном), которая вырисовывается из технической картины.