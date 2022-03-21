Москва, 21 марта, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Аналогичные меры вслед за несколькими западными банками ввел венгерский OTП. Он больше не финансирует свой банк в России, постепенно сокращает там свой портфель корпоративных кредитов и изучает возможность потенциального выхода.

Иван Шилов ИА REGNUM
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При этом он продолжает работать на Украине. Если принять во внимание балансовую стоимость российского капитала и финансирование материнского банка, то в итоге 74 плюс 52, т. е. 126 миллиардов форинтов, 450 форинтов на акцию, застряло. Если мы посмотрим на потенциальную прибыль производства, то она уже превышает 1000 форинтов, так как речь идет о 8% чистой прибыли.