Москва, 21 марта, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Аналогичные меры вслед за несколькими западными банками ввел венгерский OTП. Он больше не финансирует свой банк в России, постепенно сокращает там свой портфель корпоративных кредитов и изучает возможность потенциального выхода.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк