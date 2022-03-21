ОТП больше не финансирует свой банк в России
Москва, 21 марта, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Аналогичные меры вслед за несколькими западными банками ввел венгерский OTП. Он больше не финансирует свой банк в России, постепенно сокращает там свой портфель корпоративных кредитов и изучает возможность потенциального выхода.
Иван Шилов ИА REGNUM
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При этом он продолжает работать на Украине. Если принять во внимание балансовую стоимость российского капитала и финансирование материнского банка, то в итоге 74 плюс 52,