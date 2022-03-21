София, 21 марта 2022, 19:26 — REGNUM Сотрудники таможенной службы Болгарии на КПП «Капитан Андреево» (турецко-болгарская граница) пресекли попытку контрабандистов переправить на болгарскую территорию партию боеприпасов. Об этом 21 марта сообщает софийский информационный портал News.bg.
Отмечается, что таможенники остановили для проверки автомобиль, перевозивший из Стамбула в Мюнхен строительные материалы. В ходе досмотра транспортного средства эксперты обнаружили несколько ящиков патронов к автоматическому оружию.
Детали операции не разглашаются. Если вина водителя автомашины будет доказана в суде Болгарии, ему грозит до двух лет тюремного заключения.
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