София, 21 марта, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Сотрудники таможенной службы Болгарии на КПП «Капитан Андреево» (турецко-болгарская граница) пресекли попытку контрабандистов переправить на болгарскую территорию партию боеприпасов. Об этом 21 марта сообщает софийский информационный портал News.bg.

U.S. Customs and Border Protection Оружие

Отмечается, что таможенники остановили для проверки автомобиль, перевозивший из Стамбула в Мюнхен строительные материалы. В ходе досмотра транспортного средства эксперты обнаружили несколько ящиков патронов к автоматическому оружию.

Детали операции не разглашаются. Если вина водителя автомашины будет доказана в суде Болгарии, ему грозит до двух лет тюремного заключения.