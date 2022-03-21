Москва, 21 марта, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Государственный театр наций и «Современник» сохранят в репертуаре ряд постановок, в которых играла актриса Чулпан Хаматова. Об этом 21 марта пишет ТАСС.

ISNik Чулпан Хаматова

Актриса была задействована в спектаклях «Утровечер» и «Враги. История любви», показы которых запланированы на период с 17 по 26 апреля 2022 года. «У спектакля «Враги. История любви» на сегодняшний день есть второй состав. Театр продолжает работать, ничего нарушено не будет», — заявил художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков. Он также объяснил, что постановка «Утровечер» была индивидуальной, поэтому у неё «замены никакой быть не может».

В Театре наций Хаматову заменили в спектаклях «Рассказы Шукшина» и «Мастер и Маргарита». А вот постановка «Горбачев» временно «не играется».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чулпан Хаматова вместе с семьёй покинула Россию. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».