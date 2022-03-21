Оттава, , 19:25 — REGNUM Канадский режиссёр Дени Вильнёв («Убийца») высказался о будущем сериале «Дюна: Сестричество». Информацию об этом 21 марта приводит портал ComicBook.

«Дюна» Скриншот с YouTube

По словам режиссёра, в настоящий момент проект находится на стадии разработки и «движется вперёд». Никаких точных сроков производства сериала Вильнёв не сообщил.

Напомним, что «Дюна: Сестричество» является спин-оффом фильма «Дюна». Созданием сериала занимается сервис HBO Max.

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