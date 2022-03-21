Милан, Италия, 21 марта 2022, 19:22 — REGNUM Руководство «Милана» предложило 26-летнему форварду «Ливерпуля» и сборной Бельгии Дивоку Ориги четырехлетний контракт, по которому футболист получать 3,5 миллиона евро за сезон. Об этом 21 марта сообщил журналист Николо Скира.
Соглашение Ориги с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона бельгиец покинет «мерсисайдцев» на правах свободного агента.
В текущем сезоне Дивок Ориги принял участие в четырнадцати матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
«Ливерпуль» выкупил Ориги у «Лилля» 29 июля 2014 года за 12,63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.