Милан, Италия, , 19:22 — REGNUM Руководство «Милана» предложило 26-летнему форварду «Ливерпуля» и сборной Бельгии Дивоку Ориги четырехлетний контракт, по которому футболист получать 3,5 миллиона евро за сезон. Об этом 21 марта сообщил журналист Николо Скира.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Соглашение Ориги с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона бельгиец покинет «мерсисайдцев» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Дивок Ориги принял участие в четырнадцати матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Ливерпуль» выкупил Ориги у «Лилля» 29 июля 2014 года за 12,63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.