Салехард, , 19:20 — REGNUM Жительнице Салехарда, на которую с крыши дома рухнула ледяная глыба, возмещён моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Сосульки ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Установлено, что на выходе из подъезда дома по ул. Броднева в Салехарде на женщину с крыши упали скопления снега и наледи, вследствие чего она получила сотрясение головного мозга.

Прокуратурой Салехарда была проведена проверка ТСЖ «Возрождение». В защиту пострадавшей в суд подано исковое заявление о взыскании компенсации вреда. По итогам рассмотрения дела с управляющей организации взыскано 50 тыс. рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане наледь с крыши дома упала на двух детей, возбуждено уголовное дело.

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