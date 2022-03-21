Салехард, 21 марта 2022, 19:20 — REGNUM Жительнице Салехарда, на которую с крыши дома рухнула ледяная глыба, возмещён моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
Установлено, что на выходе из подъезда дома по ул. Броднева в Салехарде на женщину с крыши упали скопления снега и наледи, вследствие чего она получила сотрясение головного мозга.
Прокуратурой Салехарда была проведена проверка ТСЖ «Возрождение». В защиту пострадавшей в суд подано исковое заявление о взыскании компенсации вреда. По итогам рассмотрения дела с управляющей организации взыскано 50 тыс. рублей
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане наледь с крыши дома упала на двух детей, возбуждено уголовное дело.
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