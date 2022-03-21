Турин, Италия, 21 марта, 2022, 19:18 — ИА Регнум. 28-летний атакующий полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала отказался продлевать контракт с туринским клубом.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

Как сообщает издание Sport Italia, футболист намерен покинуть «Ювентус» 30 июня 2022 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в 29-ти матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами, шестью результативными передачами и получил три желтые карточки.

Дибала выступает за «Ювентус» с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает аргентинского нападающего в 40 миллионов евро.