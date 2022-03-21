Москва, , 19:14 — REGNUM Распространяемые украинскими официальными лицами «реальные данные» о потерях Вооружённых сил РФ являются самым обычным враньём, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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В качестве примера он привёл заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

«Не рекомендую никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы реальные данные о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», — сказал Конашенков.

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