Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Белый дом обсуждал введение карточек на бензин, которые помогли бы американским семьям смягчить удар от рекордно высоких цен на бензин, однако в итоге от подобного плана было решено отказаться, сообщает 21 марта CNN.

Бензин Wallspaper.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

В данный момент газовые карточки всерьез не рассматриваются, но Белый дом продолжает обдумывать различные решения проблемы, сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена.

Как отметил собеседник телеканала, в Белом доме опасаются, что карточки не будут работать по ряду причин, в числе которых — риски воровства и различных махинаций. В прошлом карточки часто воровали прямо из почтовых ящиков.

Напомним, что средняя цена на бензин в США ранее достигла рекордных $4,35 за галлон (примерно 4,55 литра). В настоящее время средняя американская семья тратит на заправке в среднем $65, тогда как в минувшем году эта сумма составляла $42. На фоне роста цен на заправочных станциях скапливаются длинные очереди, так как люди пытаются запастись топливом впрок.