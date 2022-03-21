Москва, , 19:14 — REGNUM Исполнительница Лолита Милявская сообщила даты своих выступлений после некоторого отсутствия в медиа-пространстве. Она записала видеообращение к поклонникам в личном телеграм-канале 21 марта.

Лолита Милявская Скриншот с YouTube

Лолита призналась, что за время своего отсутствия в соцсетях она сильно похудела из-за стресса, но она готовится в ближайшее время выйти на сцену театра «Модерн» и Крокус Сити Холла. «Большое количество концертов было перенесено, мы верстаем графики. Я уверена, что все концерты состоятся», — поделилась Лолита.

Ранее Лолита рассказала о том, что ей удалось перевезти из Украины в Россию свою мать и дочь. Артистка поблагодарила всех, кто помог ей в этом.

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