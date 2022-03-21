Мариуполь, ДНР, 21 марта, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Ещё 243 жителя города Мариуполя (ДНР) эвакуированы в село Безыменное (Новоазовский район) 21 марта, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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В период с 08:00 мск до 18:00 мск мариупольцев доставили в специальный пункт оказания помощи эвакуируемому населению, организованный в Безыменном МЧС ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 20 марта в Безыменное эвакуировали 466 мариупольцев.