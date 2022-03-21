21 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 19:44 — REGNUM Угрозы «разорвать российскую экономику в клочья» на Западе все ещё не утихают. Всерьёз ли там верят, что способны без единого выстрела стереть Россию с лица земли или просто угрожают, чтобы запугать тех немногих, кто ещё верить им на слово, вопрос спорный. Вместе с тем и в Евросоюзе, и в Великобритании, и в США всё чаще звучат заявления о том, что санкции больно ударят и по ним самим.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Дескать, Россия страна большая, поэтому и за её уничтожение приходится платить большую цену. Ну, а пока «золотому миллиарду» лучше отвыкать от высокого уровня жизни. Примерно в такой парадигме начали выстраивать свои заявления западные политики, на что обратили внимание популярные телеграм-каналы.

«Глава минсельхоза Германии Джем Оздемир считает, что «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом» в борьбу с Россией. По его мнению, Москва использует продовольствие в качестве оружия», — привёл слова политика телеграм-канал «Банкста».

Джем Оздемир Heinrich-Böll-Stiftung

Подобного рода заявление стало самым ярким примером отношения европейского истеблишмента к простым жителям своих стран, поэтому и привлекло внимание многих популярных сообществ в российском сегменте Telegram.

«Насколько дороже становятся хлеб, масло и другие продукты питания? Я, конечно, не собираюсь кидаться цифрами. Но определенно некоторые продукты станут дороже. Мы можем облегчить ситуацию, делая ответственные покупки и приобретая только то, что нам нужно. Ничего не нужно «хомяковать» дома, ни туалетной бумаги, ни подсолнечного масла. Это гарантировало бы, что цены взлетят до потолка», — привел ещё одно высказывание Оздемира телеграм-канал «Пул №3».

Оздемир ранее являлся сопредседателем партии «Зелёные» в ФРГ, отмечает телеграм-канал «Бойлерная». Администратор этого сообщества убеждён, что левые политические партии и движения в странах ЕС будут развивать подобную мысль и наступать на Россию с помощью самоограничений. Однако со стороны это выглядит не совсем смелой политикой.

«Призыв есть меньше мяса при сохранении поставок газа из России является попыткой сместить акценты на мелочи — от ответственности западных политиков, которые боятся оборвать газовые контракты. И ещё вопрос, согласны ли сами жители Германии начать экономить ещё и на еде только лишь в угоду повестке», — скептически отозвался о подобных инициативах автор поста.

Абсурдные советы на фоне спровоцированных санкциями экономических проблем звучат не только в Германии. Многие страны Запада в той или иной форме призывают своих жителей потуже затянуть пояса ради «торжества демократии».

«Один из крупнейших и уважаемых поставщиков новостей и аналитики по экономике и финансам — агентство Bloomberg — даёт советы американцам, страдающим от «путинского ценового скачка»: ездите на автобусе (вместо личного авто), не покупайте помногу, ешьте чечевицу или бобовые вместо мяса, никто не говорил, что будет легко. Пишут: инфляция особенно сильно бьёт по тем, кто зарабатывает меньше 300 000 долларов в год. То есть инфляция сейчас особенно сильно бьёт по примерно 95% населения США», — иронично заметил телеграм-канал «Орда».

О том, что антироссийские санкции больно ударят по тем, кто их ввёл, на Западе уже не отрицают. Более того, прогнозы с каждым разом становятся всё более и более мрачными.

«Антироссийские санкции приведут к росту цен на продовольствие в США, сообщает The Washington Post. Причинами станут резкое снижение урожайности в США, после отказа от российских поставок сельхозхимии и удобрений, а также увеличение расходов американских фермеров на дорожающее топливо», — написал телеграм-канал «Банкста».

«Глава минфина Великобритании: санкции, введенные Лондоном в отношении России, могут негативно сказаться и на самих британцах — «они отразятся на кошельках жителей Великобритании», — сообщил канал «Кремлёвский кейс».

Эмиль Клаус. Бедность. 1890

Евросоюз и США на грани продовольственного кризиса, в супермаркетах заканчиваются продукты, поставляемые Россией, Украиной и Белоруссией, отмечает телеграм-канал Readovka. Его администраторы сделали обширную подборку проблем, с которыми уже в первые недели «экономической войны» против России столкнулись страны, решившие ввести санкции.

«На фоне установленных санкций в Америке и странах Европы резко возросли цены на топливо и некоторые продукты. Дефицит продуктов возникает в том числе и из-за трудностей с поставками — эксперты заявляют, что в ближайшее время из-за проблем с логистикой могут значительно вырасти мировые цены на молоко и другие товары. Как результат — вечно пустующие полки, продовольственная паника и нескончаемые очереди в супермаркетах», — отмечает автор поста.

По данным ТГ-канала, в Италии уже резко выросли цены на пасту, муку и овощи — из-за подорожания топлива эти товары стало невыгодно поставлять. Сильнее всего, на 19%, в стоимости прибавило растительное масло, а литр бензина и дизеля из-за санкций стоит теперь больше двух евро. Кроме того, ассоциация итальянской сельскохозяйственной промышленности заявила об острой нехватке кормов для животных и о росте цен на фоне резкого нарушения логистических цепочек в отрасли.

«В Германии муку, сахар и растительное масло продают не более чем по три упаковки в одни руки, правда, люди заранее встают в очереди, чтобы закупиться впрок — поэтому на полках все равно пусто. По данным ассоциации промышленности по переработке масличных культур, в Германию импортируется 94% подсолнечного масла — больше половины сырья завозится с Украины. С мукой то же самое, Киев транспортирует около 36% пшеницы», — рассказал канал.

Readovka также приводит данные, согласно которым в Испании моряки не могут заправлять рыбацкие лодки из-за высоких цен на топливо. Кроме того, их месячная выручка упала в два раза — в 2021 году за месяц они зарабатывали около 1200 евро, сейчас — не больше 500. Люди протестуют против стремительного роста цен на бензин и предметы первой необходимости — блокируют порты, промышленные и коммерческие зоны.

«В Греции и Франции из-за цен на топливо и удобрение, которые выросли вдвое, массово протестуют фермеры — их урожай сможет окупить только затраты. В США нефтяное эмбарго также оплачивают простые люди — теперь жители Штатов вынуждены платить за топливо минимум в два раза больше», — подытожил телеграм-канал.

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