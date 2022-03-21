Бухарест, , 19:01 — REGNUM Подразделения военно-морских сил Румынии приведены в состояние готовности в связи с возможным обнаружением в румынской акватории Черного моря водных мин. Об этом 21 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Румыния PavelD

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Отмечается, что причиной акции стала информация о якобы унесенных в Черное море нескольких десятках корабельных мин, ранее установленных вооруженными силами Украины вблизи Одессы.

Для выполнения специальной задачи в северо-восточный черноморский сектор был отправлен тральщик «Вице-адмирал Константин Бэлеску». На данный момент мин в районе патрулирования не обнаружено.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Румынии назвал маловероятным военный конфликт НАТО и России