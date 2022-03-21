Вашингтон, 21 марта, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Суд в США признал, что бывшая служащая мэрии округа Роуэн в штате Кентукки Ким Дэвис сознательно нарушила права однополых пар, не выдав брачную лицензию в 2015 году, сообщает 21 марта Reuters.

(сс) briannad26 Однополый брак

Две пары, которым отказала Дэвис, теперь могут официально обратиться в суд присяжных и потребовать возмещения ущерба.

Ранее сама Дэвис объяснила свои действия религиозными убеждениями. Она считает, что браки между геями и лесбиянками «нарушают божий закон».

Примечательно, что Дэвис уже представала перед судом по аналогичному обвинению. Тогда суд вынес постановление, обязывающее Дэвис регистрировать однополые браки, несмотря на свое мнение и религиозные убеждения.

При этом Дэвис заявила, что не собирается отказываться от своих убеждений: «Моя совесть не позволит мне этого. Божий нравственный закон осуждает это», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, однополые браки были легализованы по всей территории США 26 июня 2015 года, когда Верховный суд страны вынес решение по делу «Обергефелл против Ходжеса». Высшая судебная инстанция Соединённых Штатов постановила, что Конституция США гарантирует право однополых пар заключить брак. Своим решением Верховный суд США обязал власти всех штатов регистрировать однополые браки, а также признавать такие браки, если они заключены в других юрисдикциях.

До решения Верховного суда однополые браки уже были легализованы в 35 из 50 штатов, а также в федеральном округе Колумбия и в территории Гуам. В 13 штатах (в том числе Кентукки) однополые браки были запрещены конституциями, ещё в двух штатах (Миссури и Канзас) однополые браки заключались не повсеместно, но при этом в Миссури они признавались на территории всего штата. Начиная с июня 2013 года, однополые браки признаются федеральным правительством США.