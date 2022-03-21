Вашингтон, 21 марта 2022, 19:02 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) в очередной раз обновил свою пластинку Donda 2. Информацию об этом передаёт 21 марта HotNewHipHop.
Как сообщается, артист добавил на композицию We Did It Kid, записанную при участии Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III), дополнительный куплет. Прослушать обновлённую версию работы по-прежнему можно исключительно на плеерах Stem Player.
Напомним, что 25 февраля 2022 года Канье Уэст представил свой новый альбом Donda 2. Музыкант отказался выпускать проект на стриминговых платформах, сделав выбор в пользу авторских плееров.
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