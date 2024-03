Вашингтон, 21 марта, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) в очередной раз обновил свою пластинку Donda 2. Информацию об этом передаёт 21 марта HotNewHipHop.

Скриншот с YouTube Канье Уэст

Как сообщается, артист добавил на композицию We Did It Kid, записанную при участии Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III), дополнительный куплет. Прослушать обновлённую версию работы по-прежнему можно исключительно на плеерах Stem Player.

Напомним, что 25 февраля 2022 года Канье Уэст представил свой новый альбом Donda 2. Музыкант отказался выпускать проект на стриминговых платформах, сделав выбор в пользу авторских плееров.