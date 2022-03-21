Златоуст, Челябинская область, 21 марта, 2022, 18:57 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области задержали гражданина, подозреваемого в нападении на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

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Пострадавшей оказалась женщина 1954 года рождения. Один из местных жителей вырвал у неё на улице сумку с пенсионной картой, мобильным телефоном и деньгами и попытался убежать с похищенным. Но один из очевидцев преступления догнал его и вырвал награбленное.

Налётчика вскоре поймали. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний гражданин. Теперь за грабёж ему грозит семь лет заключения.