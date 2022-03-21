Лондон, 21 марта 2022, 18:57 — REGNUM Предприятие Gazprom Marketing & Trading Retail — британский трейдер Газпрома, может временно быть национализирован властями королевства, сообщает 21 марта Bloomberg.
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Британское правительство, как отмечается, рассматривает возможность взять компанию в управление. В отношении неё могут ввести специальный административный режим.
Отмечается также, что у Gazprom Marketing & Trading Retail сократилось на фоне введения антироссийских санкций число партнёров, но с ней продолжают работу TotalEnergies SE и Engie SA (Франция), OMV AG (Австрия).
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