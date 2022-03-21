Белград, 21 марта, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 22 марта в 12 часов по местному времени проведет заседание Совета национальной безопасности Сербии. Об этом 21 марта сообщили сербские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента Вучича.

Predsednik.rs Александр Вучич

На повестке дня будут такие темы, как отказ премьер-министра Косово Альбина Курти организовать голосование на сербских президентских и парламентских выборах 3 апреля на территории Косово и Метохии, угроза санкций и закупка нефти для сербского рынка.

Ранее Вучич заявил, что Курти требовал от Белграда признать независимость Косово для того, чтобы Приштина разрешила проведение голосования на выборах 3 апреля на территории края.

Напомним, что впервые с момента одностороннего провозглашения независимости Косово сербы, проживающие в южном сербском крае, не смогут принять участия в выборах президента и депутатов парламента на территории Косово и Метохии.