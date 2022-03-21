Москва, 21 марта, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Нужно сформировать и проводить грамотную информационную политику в отношении местного населения на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

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»Несмотря на весь военный раж, нужно работать с местным населением, связь с которым практически утеряна», — заявил эксперт.

По мнению эксперта, остаются альтернативные источники информации — например, телеграм-каналы.

Информационное содержание не должно разжигать ненависть, которая скорее подтолкнет людей ко вступлению в какую-нибудь «территориальную оборону». Содержание информационных каналов должно приучать людей к мысли, что российское присутствие — неизбежно и навсегда, что украинское государство закончилось.

«Патриотический угар должен смениться фрустрацией. Именно в этот момент нужно иметь возможность говорить с людьми» — заключил Димитриев.

Напомним, 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины.