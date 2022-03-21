Минобороны: в Киеве уничтожены украинские РСЗО, скрытые между жилыми домами
Москва, 21 марта, 2022, 18:50 — ИА Регнум. В одном из районов Киева уничтожены установки реактивного залпового огня, прикрывавшиеся жилыми домами и мирным населением, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он отметил, что украинские нацисты продолжают применять тактику «живого щита из местного населения».
«Так, на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим.
При этом площади расположенного рядом торгового центра использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.
Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами.
На видеокадрах объективного контроля хорошо видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет.
Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре», — рассказал Конашенков.
При этом он подчеркнул, что средства объективного контроля зафиксировали абсолютные доказательства использования украинскими нацистами жилых кварталов Киева в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем залпового огня.