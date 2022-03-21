Москва, 21 марта, 2022, 18:50 — ИА Регнум. В одном из районов Киева уничтожены установки реактивного залпового огня, прикрывавшиеся жилыми домами и мирным населением, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.gov.ua Украинская РСЗО

Он отметил, что украинские нацисты продолжают применять тактику «живого щита из местного населения».

«Так, на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим.

При этом площади расположенного рядом торгового центра использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.

Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами.

На видеокадрах объективного контроля хорошо видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет.

Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре», — рассказал Конашенков.

При этом он подчеркнул, что средства объективного контроля зафиксировали абсолютные доказательства использования украинскими нацистами жилых кварталов Киева в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем залпового огня.