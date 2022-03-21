Челябинск, 21 марта, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В Челябинске обнаружены ещё три квартиры, в которых фиктивно прописывали иностранцев. Об этом сообщает пресс=служба областного главка МВД.

Паспорт

Владельцами жилья оказались граждане возрастом от 34 до 54 лет. Они регистрировали от одного дол трёх иностранцев, при этом гости России фактически там не проживали.

К настоящему времени приезжие сняты с регистрационного учёта. А собственникам квартир грозит уголовная ответственность.