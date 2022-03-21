Санкт-Петербург, , 18:57 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей города «проявить благоразумие» при посещении аптечных пунктов и не создавать искусственный дефицит. Об этом 21 марта губернатор заявил в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В аптеках участились случаи закупок впрок, не считаясь со сроками годности. В результате из продажи исчезают препараты отечественного производства, дефицита по которым не может возникнуть в принципе. Призываю петербуржцев проявить благоразумие в этом вопросе», — сказал Александр Беглов.

Массовая скупка бессмысленна, так как большая часть лекарств поступает в аптеки в прежних объёмах. Губернатор заверил, что здесь нет никаких поводов для паники.

Вместе с тем в Петербурге уже сокращается нехватка по ряду препаратов постоянного приёма. Осуществляется мониторинг обстановки и принимаются необходимые меры. Александр Беглов также отметил, что в Петербурге работает компания «Герофарм», способная закрыть потребность в инсулине.

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