Челябинск, 21 марта, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В Челябинской области местная жительница зарегистрировала фирму и не собиралась ею управлять. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, 21-летняя гражданка предоставила свой паспорт для регистрации организации. Теперь ей вменяют незаконное использование документа при образовании юридического лица.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый в регионе подобный случай. Ранее за аналогичные преступления были задержаны несколько человек.