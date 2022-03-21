Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 18:40 — REGNUM В Ноябрьске (ЯНАО) в одной из гостиниц на территории промышленной зоны обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает телекомпания «Миг-ТВ».

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

Тело жителя Сургута, 1984 года рождения, обнаружили в гостинице 20 марта. В Ноябрьск он приезжал в командировки. По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Известно, что в ночь с 19 на 20 марта он употреблял спиртные напитки.

На данный момент проводится доследственная проверка СУ СКР по ЯНАО. Устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины.