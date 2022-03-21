Москва, , 18:39 — REGNUM Удар гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» по военным объектам украинских нацистов был произведён с дальности свыше 1000 км, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Минобороны России

Он уточнил, что гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал» преодолела это расстояние менее чем за 10 минут.

«Хочу обратить внимание, что применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут», — рассказал Конашенков.

Кроме того он сообщил, что «за счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты комплекса «Кинжал» уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный ещё в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет».

Напомним, речь идёт об уничтожении хранилища боевых частей для ракет «Точка-У» в Ивано-Франковской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Удар «Кинжала» уничтожил украинское хранилище ракет «Точка-У» — Минобороны