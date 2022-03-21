Москва, 21 марта, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В результате применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал» было уничтожено хранилище боевых частей для украинских тактических ракетных комплексов «Точка-У», расположенное в Ивано-Франковской области, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны России Истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Он уточнил, что удар был нанесён по подземным хорошо защищённым складам боеприпасов для авиации и ракетных частей, а также складам горючего, размещённым в Николаевской области.

«Минобороны России проанализированы результаты поражения объектов военной инфраструктуры Украины авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Уничтожены подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У», расположенные в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населенном пункте Константиновка Николаевской области», — рассказал Конашенков.

Напомним, украинские нацисты широко применяют ракеты «Точка-У» для обстрела жилых кварталов и промышленных предприятий Донбасса.